Кремль объяснил невозможность диалога по стратстабильности с Западом

Нельзя вести его "в режиме чтения нотаций"

Россия готова начать с Западом диалог по стратегической стабильности, но пока для этого нет предпосылок. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля пояснил, что такой диалог "не может осуществляться в режиме чтения нотаций одной страны другой стране", сообщает ТАСС.

"Такого режима мы практиковать не будем, но полагаем, что этот диалог крайне необходим. И мы, безусловно, готовы его начинать".

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предупреждал, что стабилизация российско-американских отношений не произойдет, пока Соединенные Штаты пытаются говорить с Россией с позиции силы. Он указал Вашингтону на заведомую провальность попыток вести диалог с нашей страной с позиции силы.

На этом фоне Китай подтвердил готовность работать с Россией для реагирования на различные вызовы безопасности. Как заявил заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся, стороны готовы активно сотрудничать для совместного поддержания глобального стратегического баланса и стабильности.

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