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Возбуждено дело после гибели депутата Филипоненко в Луганске

13:31
  • среда
  • 08 ноября 2023

Неизвестные подорвали его автомобиль

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по трем статьям после гибели луганского депутата Михаила Филипоненко в ЛНР.

Дело расследуется по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве. 

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены необходимые экспертизы.

Депутат Народного совета ЛНР 48-летний Михаил Филипоненко погиб утром 8 ноября в Луганске. По данным следствия, неизвестные заложили взрывное устройство под днище автомобиля парламентария.

Это было уже второе покушение на Филипоненко. В феврале 2022 года автомобиль депутата пытались взорвать недалеко от здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Тогда Филипоненко чудом выжил, пострадал только его водитель.

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Место гибели депутата Филипоненко в Луганске
Место гибели депутата Филипоненко в Луганске
Место гибели депутата Филипоненко в Луганске
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