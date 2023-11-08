Возбуждено дело после гибели депутата Филипоненко в Луганске

Неизвестные подорвали его автомобиль

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по трем статьям после гибели луганского депутата Михаила Филипоненко в ЛНР.

Дело расследуется по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Назначены необходимые экспертизы.

Депутат Народного совета ЛНР 48-летний Михаил Филипоненко погиб утром 8 ноября в Луганске. По данным следствия, неизвестные заложили взрывное устройство под днище автомобиля парламентария.

Это было уже второе покушение на Филипоненко. В феврале 2022 года автомобиль депутата пытались взорвать недалеко от здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Тогда Филипоненко чудом выжил, пострадал только его водитель.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"