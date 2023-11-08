Песков опроверг внесение правок в российскую ядерную доктрину

При этом агрессию в адрес России он назвал несомненной

Прямо и косвенно демонстрируемый агрессивный характер так называемого коллективного Запада в отношении нашей страны — ни для кого не секрет. Об этом в среду, 8 ноября, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Однако никаких перемен в сдерживающем характере российской ядерной доктрины нет — в ней "четко все прописано, каких-то изменений там нет", отметил спикер Кремля.

Песков также подтвердил, что слова секретаря Совбеза Николая Патрушева о росте риска применения ядерного оружия следует расценивать как позицию Кремля в силу должности Патрушева, сообщает ТАСС.

Ранее кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами напомнил, что Москва превосходит Вашингтон как минимум по двум количественным показателям: по объему ядерных вооружений и по числу гиперзвуковых ракет.

При этом возник вопрос о возможном наличии ядерного оружия у Израиля. К этому привело высказывание из Тель-Авива о том, что применение ядерного оружия рассматривается как одна из возможностей в борьбе с ХАМАС. Официально Израиль не входит в мировой ядерный клуб, но, по некоторым данным, располагает оружием массового поражения.

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