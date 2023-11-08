Песков объяснил, почему Путин не заехал к Назарбаеву

У российского лидера насыщенная программа визита в Казахстан

Президент России Владимир Путин во время своей рабочей поездки в Казахстан не планирует навещать бывшего главу республики Нурсултана Назарбаева. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил представитель Кремля, Путин вряд ли успеет нанести визит к Назарбаеву в силу насыщенности программы своего рабочего визита в Казахстан.

Песков также охарактеризовал перекрестные интервью президентов России и Казахстана Владимира Путина "Казахстанской правде" и Касым-Жомарта Токаева "Известиям" как "достаточно беспрецедентное событие". Оно, по словам пресс-секретаря Путина, подтверждает весьма продвинутый уровень двусторонних отношений, сообщает ТАСС.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был в числе политиков, поздравивших Владимира Путина с днем рождения — российскому лидеру исполнился 71 год. Политики обменялись поздравлениями и в конце декабря 2022 года, ожидая наступления Нового года, а в 2022 году в Москве состоялась личная встреча Путина и Назарбаева. Они пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия и выразили уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов.

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