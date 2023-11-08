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В Люберцах мужчина напал с мачете на женщину и ребенка

15:09
  • среда
  • 08 ноября 2023

На месте ЧП работают полицейские и следователи

В подмосковных Люберцах судебные приставы со стрельбой задержали мужчину, который напал с мачете на женщину и ребенка.

Мужчина пытался покинуть место происшествия. Ему хотел помешать очевидец на машине. Но даже после этого злоумышленник продолжал оказывать сопротивление. Тогда один из приставов применил табельное оружие.

"Прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств нападения вооруженного мужчины на прохожих в городе Люберцы. Мужчина, предположительно вооруженный мачете, нанес телесные повреждения нескольким прохожим. Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали нападавшего. Личность злоумышленника установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сообщили в прокуратуре.

На месте ЧП сейчас работают полицейские и следователи. По некоторым данным, злоумышленник ранее был судим за кражу и разбой.

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Сотрудники полиции обезвредили мужчину с мачете
Сотрудники полиции обезвредили мужчину с мачете
Сотрудники полиции обезвредили мужчину с мачете
Сотрудники полиции обезвредили мужчину с мачете
Сотрудники полиции обезвредили мужчину с мачете
Сотрудники полиции обезвредили мужчину с мачете
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