Страны G7 пообещали продолжить поддержку Украины

Главы МИД "Большой семерки" встретились в Токио

"Большая семерка" заверяет Киев в сохранении поддержки, несмотря на новые геополитические вызовы. Об этом говорится в опубликованном в среду, 8 ноября, заявлении министров иностранных дел государств — членов G7.

Авторы заявления подтвердили обязательство "поддерживать Украину столько, сколько потребуется, одновременно усиливая экономическое давление и вводя жесткие санкции и другие ограничения против России".

Наряду с этим в G7 пообещали, что увеличат усилия, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, в частности, продолжат помощь в сфере энергетики, сообщает РИА Новости.

Между тем источники рассказали, что официальные лица США и Европы начали обсуждать с украинским правительством возможные последствия мирных переговоров с Россией. В частности — от чего Киеву придется отказаться, чтобы достичь соглашения.

Эти сообщения появились на фоне заявления Вашингтона о выделении нового пакета военной помощи Киеву. Вооружения и боеприпасы на 125 миллионов долларов поступят украинской армии непосредственно из запасов Пентагона, военную помощь еще на 300 миллионов долларов выделят из средств специального фонда помощи Украине.

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