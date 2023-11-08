Глава Роспотребнадзора рассказала о последствиях "пиролы"

В целом он не вызывает более тяжелого течения заболевания

Вариант коронавируса "пирола" не вызывает более тяжелого течения заболевания, но первые дни болезни могут проходить очень непросто. Об этом в среду, 8 ноября, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Как отмечается в Telegram-канале ведомства, первые дни болезни при заражении данным вариантом проходят с высокой температурой, поэтому крайне важно очень внимательно относиться к своему здоровью.

Рекомендуется носить маски везде, где это возможно, держать в чистоте руки и гаджеты, а также при первых симптомах недомогания остаться дома, чтобы не заразить других, подчеркнула Попова.

В конце октября в России зафиксировали резкий скачок заболеваемости коронавирусом. 24 октября в оперативном штабе рассказали, что за неделю показатель подскочил на 20,1% по сравнению с предшествовавшей семидневкой — в стране госпитализировали 3172 человека с COVID-19.

При этом директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что эффективность вакцины "Спутник V" снизилась в восемь раз, когда появились варианты "омикрона" 1, 2 и 3. При вариантах "омикрона" 4 и 5 защите упала в 20 раз.

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