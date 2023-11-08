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"Ни славы, ни денег": Аршавин оценил переходы российских игроков в Европу

16:13
  • среда
  • 08 ноября 2023

Разницы между "Локомотивом" и "Торино" нет

Зачастую трансферы российских футболистов в Европу не имеют смысла. Об этом в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил бывший игрок сборной России по футболу Андрей Аршавин.  

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Спортсмен раскритиковал стремящихся ухать играть за границу отечественных игроков и подчеркнул, что условный переход из московского "Локомотива" в итальянский клуб "Торино" не имеет смысла.

"Зачем в таком случае уезжать?" – возмутился Аршавин, ответив, что по итогу футболисты рискуют потерять не только деньги, но и славу.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин призвал отечественных игроков уезжать из Российской премьер-лиги. По его мнению, разница между спортсменами, уехавшими покорять Европу, и оставшимися играть за родные клубы значительная.  

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