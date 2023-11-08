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Алла Пугачева готова тайно выступить в России за полмиллиона долларов

15:11
  • среда
  • 08 ноября 2023

Продюсеры уже ищут сессионных музыкантов для живых выступлений

Певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену в период новогодних праздников – продюсеры уже подыскивают сессионных музыкантов для живых выступлений и обновляют райдер, передает Mash со ссылкой на анонимный источник.

Алла Пугачева вернулась в Россию
"Живем дальше": Пугачева объявилась после отъезда из Израиля

По данным издания, в преддверии новогодних праздников стоимость выступления Аллы Борисовны существенно увеличилась – теперь гонорар певицы за часовой концерт составляет 500 тысяч долларов. При этом пару лет назад выход Пугачевой на сцену стоил почти в два раза меньше – около 350 тысяч долларов.  

Примадонна готова выступать лишь при условии полной конфиденциальности: без упоминаний в СМИ, видеосъемки и других провокаций. География "новогоднего тура" певицы не такая уж и обширная – она рассматривает выступления только в России и ОАЭ.

Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* уехали из России после начала специальной военной операции. С тех пор певица трижды приезжала в страну на несколько дней. 31 октября в социальной сети Пугачевой появилась серия семейных фотографий с лаконичной подписью "Живем дальше".

*Внесены в реестры средств массовой информации и лиц, исполняющих функции иностранных агентов

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