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ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

14:34
  • среда
  • 08 ноября 2023

И с Молдавией тоже

Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала начать переговоры о вступлении в Евросоюз (ЕС) с Украиной и Молдавией.

Об этом говорится в опубликованном 8 ноября докладе ЕС о прогрессе, достигнутом странами – кандидатами в члены ЕС.

Помимо этого, рекомендовано предоставить Грузии статус кандидата на вступление, но при выполнении ряда условий, в числе которых – следование внешней политике Брюсселя, передает РИА Новости.

Украина и Молдавия стали кандидатами в Евросоюз 23 июня 2022 года. На данный момент Киев выполнил четыре из семи условий, выдвинутых для начала переговоров о вступлении.

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