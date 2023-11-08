Это уже 12-й пакет рестрикций

Брюссель готовится презентовать очередной, уже 12-й по счету, пакет ограничительных мер в отношении России. Об этом в среду, 8 ноября, рассказал верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам еврочиновника, 13 ноября пакет санкций будет представлен министрам иностранных дел государств — членов ЕС. В нем, как уточнил Боррель, содержится запрет на поставку алмазов из России.

Глава евродипломатии рассказал, что в рамках разработки этих рестрикций было обеспечено "политическое освещение вопроса" и координация со странами "Большой семерки", сообщает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что, хотя наша страна стала рекордсменом мира по введенным против нее западным санкциям, рестрикции лишь оказались мощным толчком для развития российской экономики.

Российский лидер Владимир Путин, комментируя западные санкции, напомнил поговорку: " Не копай яму другому — сам в нее попадешь". Политик отметил, что Запад пострадал от своих же рестрикций: упал жизненный уровень населения, сократились его реальные располагаемые доходы, промышленное производство ушло в минус.

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