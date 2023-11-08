Украинская разведка взяла на себя ответственность за подрыв машины Филипоненко

Была проведена "специальная операция"

Украина взяла на себя ответственность за подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко.

Об этом в среду, 8 ноября, сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины.

"Специальная операция" по ликвидации Филипоненко была проведена сотрудниками ГУР совместно с "представителями движения сопротивления", говорится в Telegram-канале украинской разведки.

Депутат Народного совета ЛНР 48-летний Михаил Филипоненко погиб утром 8 ноября в Луганске. По данным следствия, неизвестные заложили взрывное устройство под днище автомобиля парламентария. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе о теракте.

Это было уже второе покушение на Филипоненко. В феврале 2022 года автомобиль депутата пытались взорвать недалеко от здания представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК). Тогда Филипоненко чудом выжил, пострадал только его водитель.

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