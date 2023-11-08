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Минск обвинил НАТО в отношении к Восточной Европе как к плацдарму

15:23
  • среда
  • 08 ноября 2023

Альянс рассматривает данный регион как плацдарм для развязывания агрессии

Североатлантический альянс, расширяя свое военное присутствие у западных границ Союзного государства, рассматривает Восточно-европейский регион как плацдарм для развязывания агрессии. Об этом заявил в среду, 8 ноября, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
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Политик отметил, что со стороны НАТО ведется интенсивное увеличение группировок и численности вооруженных сил на территории прежде всего Восточной Европы.

При этом наращиваются объемы оборонных бюджетов государств — членов военно-политического блока, цитирует Вольфовича ТАСС.

Ранее министр обороны республики Виктор Хренин подчеркивал, что Белоруссия надежно обеспечивает заслон от удара НАТО в спину России в ходе реализации ею специальной военной операции на Украине. Как подчеркнул политик, "в авангарде борьбы с неонацизмом находится братская нам Россия, проводящая специальную военную операцию на Украине".

При этом Россия гарантирует безопасность и других стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров отмечал, что Москва никому никогда не угрожает применением своего ядерного арсенала, оно лишь служит гарантом безопасности.

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