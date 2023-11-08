Михаила Ефремова заподозрили в обмане с наследством его умершего дяди

Виной всему, как обычно, квартирный вопрос

Алексей Громов простой работяга и много лет трудится в Московском метрополитене. Долгие годы он всё своё свободное время тратил на то, что ухаживал за стареньким концертмейстером Александром Покровским, дядей Михаила Ефремова, рассчитывая на то, что в благодарность пенсионер отпишет ему одну из своих квартир. Но вышло иначе.

Покровский скоропостижно умер, не успев вписать помощника и его супругу в завещание. А значит, вся недвижимость музыканта должна достаться родственнику Михаилу Ефремову, о чём Громову уже дала ясно понять жена актёра.

"Вы знаете, женщина довольно жёсткая. Всегда настаивает исключительно на своём мнении. Высокомерие, конечно", - жалуется Алексей Громов.

В ноябре Михаилу Ефремову исполнится 60 лет. И именно перед юбилеем всплывает скандал с наследством Александра Покровского, хотя умер дядя актёра ещё прошлым летом. В белгородской колонии, где Ефремов отбывает срок, актёру не до квартир. Он уже поучаствовал в съёмках фильма на более актуальную для него тему - "Преступление и наказание". Ефремова регулярно навещают друзья и передают весточки с воли.

"Я был у Михаила Олеговича. Он хорошо себя чувствует. Он работает на основной своей работе, кроме того он занимается искусством", - рассказывает музыкант Гарик Сукачев.

Участие в творческой жизни колонии для заключённого Ефремова, скорее, хобби. Его основная работа — в швейном цеху, где Михаил Олегович вставляет молнии.

"Работает точно так же, как и все другие. Его уважают, зовут его дядя Миша. Это очень приятно", - рассказывает актер Михаил Горевой.

Актёр, осуждённый на семь с половиной лет, попросил заменить оставшийся срок в колонии принудительными работами. А потом неожиданно отозвал ходатайство. Тут же появились слухи, что у заключённого Ефремова возникли проблемы с положительной характеристикой. Мы попросили прояснить ситуацию адвоката Михаила Олеговича, но тот отказался озвучивать причины.

"Причину я называть не буду, но сразу поясню, в СМИ уважаемые, мною уважаемые коллеги многие высказали свои предположения, что якобы связано это с отрицательной характеристикой, какие-то ещё высказывались предположения. Я вам скажу сразу: они основаны на догадках", - говорит адвокат Ефремова Юрий Падалко.

А тут ещё скандал с наследством. Оказывается дядя Ефремова, концертмейстер Покровский, вычеркнул племянника из завещания. По крайней мере, такую версию озвучивает адвокат Добровинский, в чей офис неизвестный принёс бумаги, якобы написанные Покровским.

"Прошу считать ранее написанное мною завещание в пользу моего племянника Ефремова Михаила Олеговича на данную недвижимость, а именно квартиру, находящуюся [по адресу] Тверская 25, недействительной, так как завещание было написано мною под давлением Ефремова Михаила Олеговича", - зачитал Добровинский документ.

Также в бюро адвоката Добровинского передали документы с двумя расписками Александра Покровского. Из них следует, что Покровский завещает свои денежные средства семье Сергея Захарова, водителя, погибшего в смертельном ДТП с его племянником Ефремовым. А пятикомнатную квартиру на Тверской улице в Москве Покровский якобы завещал правительству города. В итоге же всё, возможно, достанется именно Михаилу Ефремову и его семье, ведь правильно оформить завещание дядя актёра не успел.

"Они в общей массе получили и от Александра Борисовича пятикомнатную квартиру на Тверской, и половина отошла им этой квартиры. А переоформлять, как они говорили, как обещали, они не стали", - говорит Алексей Громов.

Право ходатайствовать об условно-досрочном освобождении Ефремов может получить ближе к концу осени. Но свой юбилей актёр, видимо, отметит не в пятикомнатной квартире, а в колонии.

"Вот эта история: отпраздновать 60 лет на зоне - это, конечно, именно драматическая вещь такая. И, скорее, достойна не настоящей жизни, а художественного произведения. Человек шёл-шёл-шёл, вот он на пике. И вот отсюда - пум, вот сюда вот. К 60-летию - за решёткой. Это прямо сценаристам, вообще, ничего не надо придумывать. Садись и пиши сериал, книгу, всё, что угодно", - говорит кинокритик Иван Распопов.

Снимать такой сериал можно прямо в квартире, оставшейся по наследству. Тем более здесь каждая вещь дышит историей, и расставаться с ними возможный сосед Ефремова не намерен.

"Нет. Мы ничего ни продавать, ни менять не собираемся. Все эти вещи с историей. Они нам дороги", - уверяет Алексей Громов.

Неизвестно, когда Михаил Ефремов выйдет на большую сцену, но год и день его выхода на свободу Алексей Громов будет ждать с особенным чувством. Ведь тогда, возможно, наконец-то, решится их квартирный вопрос.

По материалам программы "Хватит слухов"

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