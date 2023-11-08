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Путин присвоил трем бригадам наименование "гвардейская"

15:27
  • среда
  • 08 ноября 2023

Они отличились массовым героизмом и отвагой

Почетное наименование "гвардейская" присвоено трем бригадам. Как отмечается в подписанных президентом России Владимиром Путиным указах, соединения ВС России отмечены за массовый героизм и отвагу.

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Почетное наименование "гвардейская" присвоено 297-й зенитной ракетной бригаде. Также этой чести удостоились 16-я отдельная Хинганская бригада радиационной, химической и биологической защиты и 35-я Таллинская ордена Красной звезды бригада управления.

В опубликованных на официальном портале правовой информации документах указано, что личный состав подразделений проявил стойкость и мужество в боевых действиях. Бигады защищали Отечество и государственные интересы в условиях вооруженных конфликтов.

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