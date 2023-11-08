Эксперты предупредили о последствиях при конфискации активов России

Речь идет о попытке экстерриториального вмешательства в международное право

40 членов комитета по иностранным делам Палаты представителей расписались в том, что никакого международного права не существует. Они поддержали законопроект о передаче Киеву замороженных российских активов. И только двое проголосовавших против, видимо, вспомнили об основополагающем принципе американской же демократии: собственность неприкосновенна. Более полутора лет в Вашингтоне не могли решить, как же легально изъять чужие деньги. В итоге решили не заморачиваться и просто украсть.

Индульгенция на грабеж должна еще пройти через Палату представителей, которая, как и этот комитет, подконтрольна республиканцам, и Сенат. Однако запущенный процесс говорит о больших финансовых проблемах в Штатах. Свой бюджет затрещал по швам. Поддержать на плаву Зеленского решили российским рублем. Ведь прощаться с марионеточным киевским режимом пока не готовы. И ради этого американцы даже решили сбросить маску поборников закона и порядка и явить миру свое истинное лицо: пиратов с большой дороги.

"В данном случае речь идет о попытке экстерриториального вмешательства в международное право со стороны США. Данная инициатива в случае первой же реализации, судя по всему, она будет носить прецедентный характер, приведет к обрушению всего здания частной и суверенной собственности по всему миру. Страны постараются обезопасить свои активы, а частные лица придут, я не побоюсь этого слова, в состояние неистовства. Потому что, по сути, американский президент может арестовать любую собственность и направить ее туда, куда посчитает нужным", - отметил политолог Алексей Мухин.

Эксперты считают, что последствия такого решения могут быть катастрофическими. Прецедент с конфискацией может обрушить не только репутацию доллара и евро как резервных валют и их курс, но и привлекательность всего западного рынка для иностранных инвесторов.

"Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию - не допустить, чтобы Россия играла на международной арене роль, которая подобает ее истории, размеру и возможностям", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Евросоюз хоть и следует в фарватере санкционной политики США и тоже не прочь спонсировать Киев не своими, а российскими деньгами, на воровство пока не решается. Ведь, в отличие от американцев, европейцы сполна ощутили на себе взаимный эффект рестрикций и в случае с замороженными активами опасаются рисков для финансовых рынков. Издание Politico цитирует премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Именно в его стране оказалась большая часть наших валютных резервов - около 200 миллиардов долларов из 300:

"Мы вместе со странами G7 и Еврокомиссией ищем структурное решение проблемы замороженных активов, которое не дестабилизирует международную финансовую систему. Нужна правовая основа, и ясно, что Бельгия не может обеспечить эту основу самостоятельно".

Москва грозит ответными мерами, ведь на нашей территории тоже есть американские и европейские активы. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что конфискация наших денег повлечет негатив для мировой финансовой системы и пообещала, что Россия предпримет все шаги, чтобы защитить свои финансовые интересы.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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