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Глава ЦБ рассказала об укреплении рубля

15:40
  • среда
  • 08 ноября 2023

На курс рубля влияют фундаментальные факторы, отметила Набиуллина

Курс рубля укрепляется на фоне улучшения торгового баланса, а также из-за повышения ключевой ставки. Об этом в среду, 8 ноября, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора выразила мнение, что на курс национальной валюты влияют, прежде всего, фундаментальные факторы, связанные с платежным балансом и увеличением экспорта по ценовым показателям в целом.

При этом отмечается некоторая стабилизация рублевого спроса на импорт, в том числе под влиянием повышения ключевой ставки, что делает более привлекательными рублевые сбережения, цитирует Набиуллину "Интерфакс".

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что появились тенденции к "небольшому" укреплению курса национальной валюты к концу текущего года. Он назвал текущий фундаментальный курс рубля "нормальным" и допустил, что уже к концу 2023 года курс национальной валюты, вероятно, стабилизируется и опустится до стандартных значений.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков отмечал, что волатильность курса национальной валюты – нормальное экономическое явление, поскольку "бывают периоды, когда он падает, бывают периоды, когда он укрепляется".

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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
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