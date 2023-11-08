Путин объяснил реакцию Москвы на попытки расширения НАТО

Россия и Китай относятся к этому спокойно

Стремление США создавать новые военно-политические альянсы в Азиатско-Тихоокеанском регионе стало одной из тем беседы президента России Владимира Путина с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся. Переговоры прошли в резиденции в Ново-Огарево.

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин видят все попытки Вашингтона расширить влияние НАТО на Азию. Россия вместе с друзьями – прежде всего с Китайской Народной Республикой - реагирует на это спокойно и взвешенно. Союзники укрепляют свою обороноспособность, в том числе и благодаря совместным учениям, отметил Путин.

Президент России напомнил, что недавно он сам посещал Пекин. Путин попросил Чжан Юся передать самые лучшие пожелания председателю КНР. Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают стратегический характер межгосударственных связей, передает ТАСС.

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