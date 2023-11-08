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В Малом театре ответили на сообщения о частичном параличе у Соломина

16:03
  • среда
  • 08 ноября 2023

Артист находится в больнице

Сообщения в интернете о том, что у художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина парализована левая сторона тела после инсульта, не соответствуют действительности. Об этом в среду, 8 ноября, рассказала директор театра Тамара Михайлова.
Госпитализирован худрук Малого театра Юрий Соломин

Ряд Telegram-каналов, со ссылкой на источники объявивших о параличе у Соломина, отмечал, что медики продолжают лечить народного артиста, но он все так же находится в реанимации. По их сведениям, паралич может быть временным явлением. В пользу этой версии говорит и то, что к артисту уже вернулась разборчивая речь.

Михайлова заявила, что "мы довольны состоянием Соломина, ему с каждым днем лучше, он в палате интенсивной терапии". Директор Малого театра уточнила, что худрук продолжает заниматься рабочими вопросами непосредственно из больницы, сообщает РИА Новости.

Зимой 2021 года Соломина выписали из больницы, где он проходил лечение от коронавируса. В театре подчеркивали, что болезнь протекала "не в тяжелой форме".

Артист восстановился и вернулся к работе, несмотря на возраст, всего через полгода после выписки он рассказал о предстоящих премьерах и планах Малого театра.

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Юрий Соломин
Юрий Соломин
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