Уничтожен 31 украинский дрон

Пять самолетов ВСУ сбили за минувшие сутки российские силы противовоздушной обороны. Как сообщили в Минобороны России, уничтожены бомбардировщик Су-27, два истребителя МиГ-29 и два штурмовика Су-25 ВВС Украины.

Также в военном ведомстве сообщили, что средствами ПВО сбиты 11 реактивных снарядов HIMARS и две управляемые авиабомбы JDAM. Кроме того, уничтожен 31 беспилотный аппарат.

На Донецком направлении удары наносили авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы "Южной" группировки войск. Противник потерял на этом направлении до 235-ти военнослужащих убитыми и ранеными.

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