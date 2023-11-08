Собянин: Городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

Проект приобщает детей к киноискусству

Проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет, при этом афишу проекта формируют сами горожане. Об этом в среду в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр пояснил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к киноискусству.

"За это время (пять лет – прим. ред.) свыше 180 тысяч школьников и студентов колледжей столицы посмотрели больше 65 отечественных фильмов. Ребятам обязательно рассказывают, как создавалась картина", - сообщил Собянин.

По его словам, афиша формируется благодаря онлайн-голосованию. Среди показанных в рамках проекта лент – "Броненосец Потемкин", "Иваново детство". Кроме того, в рамках проекта проходят различные конкурсы, фестивали и мастер-классы.

Ранее Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня. Мэр столицы проверил, как ведется строительство съемочных павильонов.

Собянин также принял решение выделить грант на развитие киностудии имени Горького. По его словам, именно здесь создавались любимые несколькими поколениями картины.

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