ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Городскому проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет

16:32
  • среда
  • 08 ноября 2023

Проект приобщает детей к киноискусству

Проекту "Московское кино в школе" исполнилось пять лет, при этом афишу проекта формируют сами горожане. Об этом в среду в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Мэр пояснил, как "Московское кино в школе" приобщает детей к киноискусству.

"За это время (пять лет – прим. ред.) свыше 180 тысяч школьников и студентов колледжей столицы посмотрели больше 65 отечественных фильмов. Ребятам обязательно рассказывают, как создавалась картина", - сообщил Собянин.

По его словам, афиша формируется благодаря онлайн-голосованию. Среди показанных в рамках проекта лент – "Броненосец Потемкин", "Иваново детство". Кроме того, в рамках проекта проходят различные конкурсы, фестивали и мастер-классы.

Ранее Собянин рассказал о создании в Москве кинокластера мирового уровня. Мэр столицы проверил, как ведется строительство съемочных павильонов.

Собянин также принял решение выделить грант на развитие киностудии имени Горького. По его словам, именно здесь создавались любимые несколькими поколениями картины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Проект "Московское кино в школе"
Проект "Московское кино в школе"
Проект "Московское кино в школе"
Проект "Московское кино в школе"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.