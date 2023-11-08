ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин посетил медицинский центр имени Дмитрия Рогачева

18:01
  • среда
  • 08 ноября 2023

Президент ознакомился с работой нового корпуса

Владимир Путин в среду посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачёва. Это одна из ведущих мировых клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Ее строительство и оснащение осуществлялось под личным контролем главы государства.

В Центре имени Димы Рогачёва Владимир Путин - не впервые. Каждый раз президенту рассказывают о новых достижениях, которыми по праву можно гордиться. Спустя 12 лет после открытия клиника входит в список ведущих мировых медучреждений, где лечат детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

"Многие из больных детей за это время выросли, стали взрослыми, мы вернули им жизнь. Это самое большое наше достижение", - рассказала Галина Новичкова, генеральный директор НМИЦ им. Д. Рогачёва.

В старых корпусах и врачам, и пациентам было уже тесно. Каждый день приходилось отказывать в госпитализации нескольким десяткам детей - их просто было негде размещать.

Маленькой Еве операция только предстоит. У девочки редкий случай: опухоль расположена в латеральном основании черепа. Рядом с Евой в палате лечение проходит Люба. Они с мамой тоже приехали издалека. У девочки доброкачественная опухоль. Но случай настолько редкий, что в другом учреждении ребёнку вряд ли смогли бы помочь.

Обе девочки любят рисовать, Владимир Путин попросил их показать свои работы. А потом подарил кукол. Президенту продемонстрировали возможности нового отделения нейроонкологии. Здесь смогут выявлять и лечить опухоли головы и шеи, проводить исследования при помощи МРТ. Онкологические заболевания не оставляют врачам времени - нужно быстро и точно определить проблему и устранить её. Одна бригада в одной операционной единовременно решает множество сложнейших задач.

В составе клиники теперь - центр ядерной медицины полного цикла. Эта технология позволяет выявлять редкие опухоли. Важно, что при онкологических диагнозах после операции следует длительная терапия, от качества которой зависит жизнь пациента. Маленький Вадим с мамой в Центре имени Димы Рогачёва - с июня. У него было злокачественное образование в основании черепа. Вадиму сделали сложную операцию, провели курс химиотерапии, сейчас он проходит реабилитацию. При появлении президента малыш решил спрятаться.

Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления до 80% детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. 10 лет назад эти цифры даже в мечтах врачей казались несбыточными. По всей стране появляются новые клиники, где детям возвращают надежду на нормальную жизнь.

При встрече с президентом генеральный директор Центра уточнила, что в будущем, возможно, понадобится ещё одно здание. Владимир Путин с пониманием кивнул.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин посетил детский гематологического центра им. Димы Рогачева
Владимир Путин посетил детский гематологического центра им. Димы Рогачева
Владимир Путин посетил детский гематологического центра им. Димы Рогачева
Владимир Путин посетил детский гематологического центра им. Димы Рогачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.