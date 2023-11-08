Путин посетил медицинский центр имени Дмитрия Рогачева

Президент ознакомился с работой нового корпуса

Владимир Путин в среду посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачёва. Это одна из ведущих мировых клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Ее строительство и оснащение осуществлялось под личным контролем главы государства.

В Центре имени Димы Рогачёва Владимир Путин - не впервые. Каждый раз президенту рассказывают о новых достижениях, которыми по праву можно гордиться. Спустя 12 лет после открытия клиника входит в список ведущих мировых медучреждений, где лечат детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

"Многие из больных детей за это время выросли, стали взрослыми, мы вернули им жизнь. Это самое большое наше достижение", - рассказала Галина Новичкова, генеральный директор НМИЦ им. Д. Рогачёва.

В старых корпусах и врачам, и пациентам было уже тесно. Каждый день приходилось отказывать в госпитализации нескольким десяткам детей - их просто было негде размещать.

Маленькой Еве операция только предстоит. У девочки редкий случай: опухоль расположена в латеральном основании черепа. Рядом с Евой в палате лечение проходит Люба. Они с мамой тоже приехали издалека. У девочки доброкачественная опухоль. Но случай настолько редкий, что в другом учреждении ребёнку вряд ли смогли бы помочь.

Обе девочки любят рисовать, Владимир Путин попросил их показать свои работы. А потом подарил кукол. Президенту продемонстрировали возможности нового отделения нейроонкологии. Здесь смогут выявлять и лечить опухоли головы и шеи, проводить исследования при помощи МРТ. Онкологические заболевания не оставляют врачам времени - нужно быстро и точно определить проблему и устранить её. Одна бригада в одной операционной единовременно решает множество сложнейших задач.

В составе клиники теперь - центр ядерной медицины полного цикла. Эта технология позволяет выявлять редкие опухоли. Важно, что при онкологических диагнозах после операции следует длительная терапия, от качества которой зависит жизнь пациента. Маленький Вадим с мамой в Центре имени Димы Рогачёва - с июня. У него было злокачественное образование в основании черепа. Вадиму сделали сложную операцию, провели курс химиотерапии, сейчас он проходит реабилитацию. При появлении президента малыш решил спрятаться.

Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления до 80% детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями. 10 лет назад эти цифры даже в мечтах врачей казались несбыточными. По всей стране появляются новые клиники, где детям возвращают надежду на нормальную жизнь.

При встрече с президентом генеральный директор Центра уточнила, что в будущем, возможно, понадобится ещё одно здание. Владимир Путин с пониманием кивнул.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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