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Раскол и упадок духа: В США оценили ситуацию на Украине

17:22
  • среда
  • 08 ноября 2023

Разгорается политическая борьба

В нерушимом ранее национальном единстве Украины появляются первые очевидные трещины. Моральный дух населения подрывает отсутствие хороших новостей с фронта и опасения новых атак России на энергетическую инфраструктуру, пишет американская газета Washington Post.

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Издание отмечает, что источником негатива служат не только неудачи на поле боя, но и признаки борьбы в верхних эшелонах власти. Залужный, пользующийся огромной популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру, считают авторы материала.

Еще больше омрачает настроение тот факт, что внимание международной общественности переключилось с Украины на ближневосточный конфликт. Не добавляют украинцам оптимизма и разногласия в Вашингтоне по поводу дополнительной помощи Украине.

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