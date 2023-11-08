Польское судно затонуло после атаки косаток

Сражение длилось почти 45 минут

Яхта, принадлежащая польской круизной компании Morskie Mile, затонула в Гибралтарском проливе. Причиной гибели судна Grazie Mamma II в инциденте 31 октября стала атака косаток.

Как сообщает Insider, киты атаковали яхту на протяжении 45 минут. Судно получило серьезные повреждения. Несмотря на попытки экипажа, спасателей и Королевских военно-морских сил Марокко доставить судно к берегу, оно затонуло недалеко от марокканского порта Танжер-Мед.

Члены экипажа яхты, к счастью, не пострадали. Это судно стало четвертой за последние три года жертвой косаток. С 2020 года зафиксировано сотни нападений китов-убийц на суда в Гибралтарском проливе. Ученые не могут назвать причину вспыхнувшей агрессии косаток. Предполагают, что одна из них пострадал от столкновения с судном, и теперь киты мстят яхтам.

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