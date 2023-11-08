Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции

Известно о 13 пострадавших

Тринадцать человек пострадали в результате аварии на металлургическом заводе в провинции Хатай на юге Турции. По данным телеканала Haberglobal, на предприятии прогремел взрыв.

Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. Причины происшествия выясняет прокуратура.

Госпитализированы 13 рабочих предприятия. Сообщается, что состояние двоих тяжелое – по информации телеканала, в больнице врачи подключили их к аппаратам искусственного дыхания.

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