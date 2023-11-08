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Взрыв прогремел на металлургическом заводе в Турции

18:27
  • среда
  • 08 ноября 2023

Известно о 13 пострадавших

Тринадцать человек пострадали в результате аварии на металлургическом заводе в провинции Хатай на юге Турции. По данным телеканала Haberglobal, на предприятии прогремел взрыв.

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Момент взрыва зафиксировала камера видеонаблюдения. Причины происшествия выясняет прокуратура.

Госпитализированы 13 рабочих предприятия. Сообщается, что состояние двоих тяжелое – по информации телеканала, в больнице врачи подключили их к аппаратам искусственного дыхания.

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