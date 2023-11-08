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В секторе Газа продолжаются ожесточенные боевые действия

22:27
  • среда
  • 08 ноября 2023

Растет число жертв конфликта

Военнослужащие армии Израиля, как заявил ее официальный представитель, сейчас занимаются выявлением и уничтожением расположенных под землей командных центров ХАМАС. Всего, по его словам, взорвано 130 шахт, ведущих в туннели. Военное крыло палестинского движения со своей стороны сообщает, что с начала наземной операции Израиля его отряды уничтожили 136 единиц военной техники. Растет и число жертв конфликта. В Газе их уже более 10 с половиной тысяч.

Подробнее – в репортаже

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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