Водитель помог задержать преступника с мачете в Люберцах

Мужчина проезжал мимо

В подмосковных Люберцах правоохранителям пришлось открыть стрельбу, чтобы задержать мужчину, который бросался на прохожих с мачете. Поранил женщину и подростка. Все могло закончиться еще серьезнее, но вовремя среагировали судебные приставы и неравнодушный водитель, который проезжал мимо.

Сцена точно из съемок боевика развернулась под окнами жителей подмосковных Люберец. Размахивающий мачете мужчина сначала пытается убежать, а затем вдруг решает атаковать преследующих его правоохранителей. Те открывают по нему огонь, но получают несколько встречных ударов холодным оружием. Лишь в рукопашной им наконец удается выбить у него мачете.

За несколько минут до задержания огромным ножом он ранил прохожую, которая вела домой из школы ребенка. По рассказам очевидцев, женщину он сначала ударил рукояткой ножа по голове, после чего полоснул лезвием. Резаные раны и у её 14-летнего ребенка.

Пострадавшим потребовалась медицинская помощь. В больницу с ранениями в области живота доставлен и сам нападавший. Ему предстоит пройти ряд экспертиз. Не исключено, что он находился в состоянии наркотического опьянения. По некоторым данным, злоумышленник уже был судим - за уличную драку и грабеж.

Сотрудники силовых ведомств среагировали моментально, говорят очевидцы. Если бы не они, жертв могло быть куда больше. Ещё одним героем дня в Люберцах стал водитель иномарки, догнавший злоумышленника и перегородивший ему дорогу своим авто.

По данным местных СМИ, за рулем был Мугабил Бабаев. Он помогал удерживать буйного мужчину, дождался полиции, и потом скромно уехал. Расследованием обстоятельств происшествия занимается Следственный комитет.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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