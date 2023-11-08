ФСБ пресекла попытку жителя Нижегородской области примкнуть к террористам

Гражданин сам установил контакт с преступной организацией

Житель Нижегородской области пытался выехать на Украину, чтобы вступить в ряды военизированной террористической организации. Верховный суд России признал эту группировку террористической. Гражданина задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Гражданин сам установил контакт с представителями украинской организации. Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области, он намеревался вступить в группировку и принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России.

Мужчину задержали при попытке выезда. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждены уголовные дела по статьям об участии в деятельности террористической организации и о госизмене, передает ТАСС.

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