Киев предупредили о скором прекращении американской помощи

Средств на прямую бюджетную поддержку не осталось

Средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева у правительства США не осталось. Гуманитарная помощь Украине может полностью прекратиться без бюджетных ассигнований, заявила помощник главы Агентства по международному развитию США Эрин Макки.

По словам Макки, в сложившейся ситуации правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры – в частности, эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим. Такие шаги могут привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере, заявила представитель USAID на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то партнерам США придется сократить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%. Другой вариант, по мнению Макки - полностью остановить программы гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

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