ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Киев предупредили о скором прекращении американской помощи

19:41
  • среда
  • 08 ноября 2023

Средств на прямую бюджетную поддержку не осталось

Средств для продолжения прямой бюджетной поддержки Киева у правительства США не осталось. Гуманитарная помощь Украине может полностью прекратиться без бюджетных ассигнований, заявила помощник главы Агентства по международному развитию США Эрин Макки.

Раскол и упадок духа: В США оценили ситуацию на Украине
ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

По словам Макки, в сложившейся ситуации правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры – в частности, эмиссию денег и невыплату зарплат критически важным служащим. Такие шаги могут привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб усилиям в военной сфере, заявила представитель USAID на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.

Если Конгресс США не утвердит дополнительное финансирование на нужды Киева, то партнерам США придется сократить число получателей гуманитарной помощи на Украине на 75%. Другой вариант, по мнению Макки - полностью остановить программы гуманитарной помощи, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Поставка вооружения
Поставка вооружения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.