Польша и Венгрия выступили против вступления Украины в ЕС

У Варшавы и Будапешта много претензий к Киеву

США больше не располагают средствами для прямой бюджетной поддержки Киева. Это может поставить под угрозу дальнейшую помощь Украине и ее экономическую стабильность. Об этом заявили в американском Агентстве международного развития. Последний транш должен уйти в конце этого года. А дальше эксперты предрекают, в частности, гиперинфляцию на Украине. Несомненно, Вашингтон все же найдет возможность поддержать своих ставленников в Киеве. Поманил морковкой правящий украинский режим сегодня и Евросоюз - к 2030 году страну могут принять в объединение.

Объявлять вердикт еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вышла в приподнятом настроении. В общем-то не скрывая, что соискателям на прописку в ЕС дан зелёный свет. Грузии рекомендован статус кандидата. Молдавии можно начать переговоры о вступлении. Разрешено готовить пакет документов и Украине - про неё глава ЕС говорила больше всего:

"Украинцы серьезным образом реформируют свою страну, готовятся к вступлению, даже когда ведут экзистенциальную войну. И уже выполнили более 90% условий, необходимых для начала переговоров".

Однако на самой Украине от такой похвалы "в процентах" остались не в восторге. Чем больше выполняем, тем выше требования и гарантий у Киева нет, призналась накануне вице-премьер Ольга Стефанишина. Она курирует тему интеграции и не раз отмечала, как еврочиновники умело манипулируют с желающими попасть в Евросоюз. Впрочем, нынешний позитивный отчет еврокомиссии - это лишь рекомендация, официальную ратификацию страны-ЕС будут обсуждать на саммите в декабре. И, похоже, тогда настроение у Урсулы фон дер Ляйен будет сильно испорчено. С решением комиссии не согласны соседи Украины. Так, Польша уже предупредила: сначала - эксгумация останков поляков, погибших в Волынской резне. И только потом Киев получит заветную подпись.

Встал на пути у Киева и Будапешт. Там не шутят: пока Украина запрещает национальным меньшинствам - в их числе венгры - учиться на родном языке, никакой легкой дороги в ЕС не будет. На съезде в декабре Виктор Орбан использует свое право вето.

И сегодня же Орбан объявил в стране о проведении так называемых общенациональных консультаций. Своего рода референдум, в ходе которого граждане Венгрии должны будут оценить политику ЕС. В первую очередь, финансовую - Будапешт давно нервируют безотчетные траты Евросоюза на военную помощь Киеву.

На взводе от этих выплат сейчас и Словакия. Местные СМИ сообщают: правительство заблокировало очередной такой "военный" пакет на сумму более 40 миллионов евро. Деньги в Европе считать умеют. Особенно последние полтора года, когда энергетика ЕС ушла в крутое пике. Бойкот энергоносителей из России бумерангом вернулся Старому Свету. В Москве разводят руками: европейский бизнес, по самым скромным подсчетам, уже потерял не менее 250 миллиардов евро.

За океаном, впрочем, не скрывают усталости от украинского вопроса. Вашингтон и Киев всё чаще обмениваются взаимными обвинениями. США не довольны провалом ВСУ на фронте, украинцы в ответ жалуются на недостаток и качество поступившего от партнеров вооружения. И снова требуют денег. Пока дают: Конгресс на днях рассмотрит вопрос о выделении Киеву порядка 12 миллиардов долларов. Потянет ли бюджет ЕС такого ненасытного новичка - большой вопрос.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр"

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