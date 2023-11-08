Зеленский потребовал доступа к американским военным технологиям

Перспективы совместного оборонного производства обсуждены с министром транспорта США

Владимир Зеленский обсудил с министром транспорта США Питом Буттеджаджем перспективы совместного оборонного производства. Видеозапись встречи украинский лидер опубликовал в своем Telegram-канале.

В сообщении сказано, что на встрече обсуждалось совместное производство военной техники, вооружений и боеприпасов. По словам Зеленского, речь шла не только о деньгах, но и о технологиях. Президент Украины подчеркнул: финансовая помощь США очень важна, но прежде всего — военная.

Зеленский признался: он рассчитывает наладить совместное с западными странами производство средств ПВО. При этом ранее в Вашингтоне признали, что у правительства США закончились средства для прямой бюджетной поддержки Украины, передает РИА Новости.

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