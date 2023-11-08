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Боевое крыло ХАМАС объявило об уничтожении 136 единиц военной техники ЦАХАЛ

20:44
  • среда
  • 08 ноября 2023

В заложниках остаются более 200 человек

Боевое крыло ХАМАС - бригады "Аль-Кассама" – уничтожили более сотни единиц израильской военной техники. Как заявил официальный представитель группировки Абу Убайда, с начала наземной операции Израиля в секторе Газа полностью или частично уничтожено 136 бронемашин. Известно, что в заложниках в секторе Газа остаются более 200 человек.

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Ранее сообщалось, что делегация палестинского движения ХАМАС во главе с руководителем политбюро Исмаилом Ханией прибыла в Турцию. Запланирована встреча Хании с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По данным источников, визит главы политбюро Хамас связан с недавним посещением Ирана. В Тегеране Хания встречался с руководителем и верховным лидером исламской республики Али Хаменеи, передает ТАСС.

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