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Раненных при обстреле Донецка журналистов доставили в Москву

21:14
  • среда
  • 08 ноября 2023

Корреспондентов "Известий" отправили в институт имени Склифосовского

Корреспондентов "Известий", пострадавших во время обстрела Донецка украинскими войсками, доставили в Москву. Журналистов встретили на Казанском вокзале и отправили в институт имени Склифосовского.

Журналисты пострадали во время обстрела Донецка со стороны ВСУ
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Сами корреспонденты - Алексей Полторанин и Евгений Быковский – говорят, что состояние уже хорошее. Полторанин в гипсе, говорит, что уже легче дышать, но тяжело ходить. Он признался в опубликованном в Telegram-канале издания видео, что хочет скорее покинуть больничную койку. Быковский заявил, что настроение у него боевое.

Корреспонденты "Известий" попали под обстрел ВСУ в Донецке 31 октября. Полторанин был ранен в грудь и живот, Быковский получил осколочное ранение груди. У Александра Мартемьянова диагностировали проникающие ранения бедер.

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