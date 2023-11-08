Раненных при обстреле Донецка журналистов доставили в Москву

Корреспондентов "Известий" отправили в институт имени Склифосовского

Корреспондентов "Известий", пострадавших во время обстрела Донецка украинскими войсками, доставили в Москву. Журналистов встретили на Казанском вокзале и отправили в институт имени Склифосовского.

Сами корреспонденты - Алексей Полторанин и Евгений Быковский – говорят, что состояние уже хорошее. Полторанин в гипсе, говорит, что уже легче дышать, но тяжело ходить. Он признался в опубликованном в Telegram-канале издания видео, что хочет скорее покинуть больничную койку. Быковский заявил, что настроение у него боевое.

Корреспонденты "Известий" попали под обстрел ВСУ в Донецке 31 октября. Полторанин был ранен в грудь и живот, Быковский получил осколочное ранение груди. У Александра Мартемьянова диагностировали проникающие ранения бедер.

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