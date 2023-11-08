Зеленский объявил о новом наступлении ВСУ

У президента Украины есть план

Украинская армия намерена предпринять новое наступление и добиться результата до конца года. Как сообщил президент Украины, у него есть план.

По словам Владимира Зеленского, определены конкретные города и направления, по которым пойдут атаки. Детали плана из соображений секретности украинский лидер раскрывать агентству Reuters не стал.

Президент Украины признал "медленный прогресс контрнаступления". При этом вину за провал на фронте Зеленский возложил на Запад. По его словам, западные партнеры передали Киеву недостаточно оружия.

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