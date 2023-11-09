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Политолог Камкин перечислил препятствия для евроинтеграции Украины

08:57
  • четверг
  • 09 ноября 2023

У Киева огромное количество проблем

Как понимать заявление Еврокомиссии о том, что Украина выполнила 90% предъявленных требований? Почему руководство ЕС закрывает глаза на царящую в этой стране коррупцию и практически разрушенную экономику? И не рухнут ли украинские планы евроинтеграции из-за конфликтов Киева с Варшавой?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Александр Камкин.

"Назовите хотя бы одну реформу, которая бы приближала Украину к Евросоюзу. Это что, соотношение внешнего долга к ВВП не выше 60%? Годовая инфляция не выше 3%? Искоренение коррупции? Прозрачность судебной системы? Свобода СМИ? Сегодня Украина - одна из немногих в мире стран, где безнаказанно убивают журналистов. И эту страну собираются принимать в Евросоюз? Это просто смешно", - отметил эксперт.

Полный комментарий Александра Камкина смотрите в видео

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