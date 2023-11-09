Страна, застрявшая в безнадежных реформах

Американцы почти решили украсть замороженные российские активы. Законопроект о передаче Украине наших денег поддержали в комитете Конгресса по международным делам. Евросоюз напрямую украсть российские активы не решается, но придумывает схему, как бы заставить Москву заплатить Киеву некую компенсацию. На Украине уже радуются. Депутата Верховной Рады Сергея Байбака охватили такие эмоции, что медикам и полицейским пришлось отправить его в психоневрологический диспансер. Байбак - живое олицетворение украинской законодательной власти. Там всегда было много весЕлых персонажей.

Если забыли, был такой легендарный премьер Яценюк, который строил стену на границе с Россией. Не достроил, естественно. Разворовали почти 17 миллионов гривен. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, зато разглядела, что на пути в единый европейский дом Киев ухитрился выполнить программу реформ на 90%. Осталось тотальную коррупцию победить.

Неугомонный Сеймур Хёрш, обвинявший администрацию Байдена во взрыве "Северных потоков", прошелся и по украинской коррупции: "По оценкам аналитиков ЦРУ, в прошлом году похищенные средства составили 400 миллионов долларов. Эксперты сравнивают уровень коррупции в Киеве с уровнем коррупции в Афганистане".

Кстати, демократию в Афганистане Буш-младший начал строить еще в 2001 году. 20 лет спустя американцы сказали "прощай" несостоявшейся демократии и отбыли со всеми пожитками.

Известный политолог Фарид Закария спрашивает прямо: сколько украли-то?

"Все эти коррупционные дела не связаны с помощью наших партнеров. Это не касается оружия наших партнеров, или денег на оружие, или денег для бюджета", - оправдывается Зеленский.

Водевиль под названием "Построение демократии на Украине" решено продолжать. Только свои деньги тратить уже как-то глупо, лучше у русских украсть. И поддержать страну, застрявшую в безнадежных реформах. Еще немного - и не хуже, чем в Афганистане будет.

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