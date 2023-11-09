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Путин прибыл с официальным визитом в Астану

07:28
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Лидеры России и Казахстана проведут обстоятельные переговоры

Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Астану. Борт, который приземлился рано утром в столице Казахстана, встречал лично президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Лидеры проведут обстоятельные переговоры - "сверят часы" по всему комплексу отношений двух стран, а - также обменяются мнениями по региональным и международным проблемам.

Кроме того, в повестке - обсуждение вопросов взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. По итогам состоится подписание целого ряда документов.

Сегодня Путин и Токаев по видеосвязи примут участие в пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух государств, который пройдет в казахстанском Костанае.

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