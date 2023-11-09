Совбез ООН провел экстренное заседание по ситуации в Донбассе

Оно было созвано по запросу России

Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Донбассе. Оно было созвано по запросу России после того, как во вторник украинские войска подвергли ракетному и артиллерийскому обстрелу Донецк.

Постпред нашей страны в ООН Василий Небензя сообщил, что жертвами украинских атак стали шесть мирных жителей, 55 ранены. Серьезно повреждены жилые дома и гражданские объекты.

Дипломат продемонстрировал фотографии. И отметил - все говорит о том, что Киев нанес целенаправленный удар по гражданскому населению. Ракеты запускались во второй половине дня, когда на улицах и в учреждениях было много людей. Повторные удары наносились по тем же местам, чтобы пострадали прибывшие к раненым врачи и сотрудники спасательных служб.

"Учитывая тот факт, что большая часть подобных ударов наносится дальнобойный высокоточным западным оружием, командование ВСУ точно знало, куда наносятся удары и что целями атака стали не военные, а гражданские объекты и мирные граждане. Это сознательные и циничные преступления, не имеющие срока давности. Ответственность за них убудет нести как высшая политическая власть киевского режима и исполнители их преступных приказов, так и наводняющие Украину своим оружием западные страны, которые, как мы прекрасно знаем, еще и согласовывают цели ударов", - добавил Небензя.

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