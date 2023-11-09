ВС России сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

На краснолиманском участке расчет самоходной гаубицы "Гиацинт" уничтожил вражеский миномет и склад боеприпасов

В зоне спецоперации российские войска сорвали восемь попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении. Дроном-камикадзе "Ланцет" уничтожили польскую гаубицу "Краб". Потери противника за сутки составили до 145 боевиков.

На краснолиманском участке фронта расчет самоходной гаубицы "Гиацинт" Центрального военного округа уничтожил вражеский миномет и склад боеприпасов. Укрепрайон националистов обнаружили с помощью отечественного дрона "Суперкам". Беспилотник прост в управлении, хорошо защищен от радиопомех и транслирует видео в высоком качестве, что позволяет быстро находить противника. Получив координаты цели, артиллеристы нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами, которые спровоцировали детонацию полевого склада.

Надежное прикрытие наших войск и военных объектов от воздушного нападения противника обеспечивают экипажи истребителей МиГ-31. Сверхзвуковой всепогодный перехватчик дальнего радиуса действия может сопровождать до десяти объектов и вести огонь по шести целям одновременно. Кроме того, он предназначен для перехвата и уничтожения крылатых и баллистических ракет. Для врага всегда наготове большой арсенал - в том числе снаряды разного калибра.

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