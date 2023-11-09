Минобороны представило новых героев спецоперации

Мичман Олег Кудинов смог оперативно наладить связь подразделений с командованием Черноморского флота

Минобороны России сообщило о новых подвигах бойцов в зоне СВО.

Мичман Олег Кудинов, несмотря на обстрелы украинских боевиков, смог оперативно наладить связь подразделений с командованием Черноморского флота. Координация войск была восстановлена. Противник понес серьезные потери и не смог прорвать нашу оборону.

Расчет гвардии старшего сержанта Сурена Мовсисяна при уничтожении вражеских минометов был атакован неприятелем. Под массированным огнем Сурен сумел эвакуировать из горящей самоходки в безопасное место четырех раненых товарищей. А вернувшись, потушил боевую машину, не дав сдетонировать боеприпасам.

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