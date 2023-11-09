В Техасе сгорел химзавод

Причины ЧП выясняются

Крупный пожар тушили на химическом заводе в американском штате Техас. После мощного взрыва огонь охватил сразу несколько производственных помещений.

Сотрудники были экстренно эвакуированы, один из них госпитализирован с ожогами. Несколько часов над предприятием поднимался высокий столб густого черного дыма. Местные власти призвали жителей ближайшего городка Шеперд не выходить на улицу и выключить системы кондиционирования.

Причины ЧП выясняются. Какую опасность сгоревшие химикаты представляют для окружающей среды, пока неизвестно.

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