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Сооснователь Apple Стив Возняк госпитализирован после инсульта

08:24
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Программист находится в отделении неотложной помощи

Сооснователь компании Apple Стив Возняк был госпитализирован в Мехико после выступления на бизнес-форуме, передает новостной портал TMZ.

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По данным издания, во время выступления программист почувствовал себя плохо. Подоспевшие на помощь врачи госпитализировали Возняка. Предварительно, 73-летний предприниматель перенес ишемический инсульт.

На данный момент бизнесмен находится в отделении неотложной помощи под пристальным наблюдением санитаров, уточнил корреспондент газеты Paris.

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