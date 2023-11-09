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Экс-сотрудник Белого дома назвал следующий шаг США на Ближнем Востоке

09:39
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Новыми участниками кризиса, вероятно, станут Иран и Сирия

Следующий шаг Вашингтона на территории Ближнего Востока – расширение зоны палестино-израильского конфликта. Об этом в ходе брифинга заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

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Пентагон назвал главные цели США на Ближнем Востоке

Политик назвал Иран и Сирию потенциальными участниками конфликтной ситуации между Израилем и Палестиной и подчеркнул, что таким образом американские неоконсерваторы планируют окончательно и бесповоротно дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Переброска американских войск, оружия и военно-воздушных сил подтверждают намерения Вашингтона", - заключил Робертс, чьи слова приводит РИА Новости.  

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что главная цель США в палестино-израильском конфликте – скорейшее освобождение заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС на территории Газы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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