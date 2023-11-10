Гороскоп на сегодня, 10 ноября, для всех знаков зодиака

Луна в Весах и Меркурий в Стрельце заставят вспомнить о глубоко личном

Овны

Короткая рабочая неделя подходит к концу, но это еще не все хорошие новости. Меркурий перебрался в родственный для вас знак Стрельца, а значит, в учебе и поездках вас ждет успех!

Тельцы

Пора разобраться с такими финансовыми делами, как налоги, страховки, социальные пособия. Вам удастся выгодно инвестировать свои деньги, тщательно изучив информацию.

Близнецы

Если в ваших отношениях что-то замалчивалось, будьте уверены - скоро вы обо всем поговорите начистоту. Меркурий в противоположном знаке заставит слушать и слышать!

Раки

Пора подумать о своем здоровье: зима все ближе, а погода все холоднее. Начните вести дневник самочувствия, чтобы найти свои уязвимости и вовремя заняться профилактикой.

Львы

Пришло время для любимого хобби, занятий спортом, уютных вечеров с любимым человеком или детьми. Составьте список того, что хотите купить, прочитать, посмотреть.

Девы

Готов ли ваш дом к долгой зиме, а также новогодним праздникам? Представители этого знака - самые рачительные хозяева, так что не сомневаемся: скоро ваше уютное гнездышко будет сиять!

Весы

Луна в вашем знаке и Меркурий в Стрельце сегодня заставят вспомнить о глубоко личном. Скажите себе честно: что именно мешает вам осуществить все задуманное? Не бойтесь перемен.

Скорпионы

Хотя сезон дней рождений представителей этого знака в разгаре, мысли о деньгах вас не покидают. И это правильно: до 1 декабря вам удастся неплохо заработать.

Стрельцы

С сегодняшнего дня в вашем знаке гостит Меркурий. До 1 декабря планета общения и коммерции будет помогать вам договариваться, покупать и продавать, рекламировать себя.

Козероги

Вам лениво выходить из дома, заставлять себя работать или учиться? Это нормально, не ругайте себя и живите в режиме энергосбережения - вы еще успеете побыть активными.

Водолеи

Кто-то из друзей или хороших знакомых появится в вашей жизни после длительного отсутствия. Готовьтесь выслушивать рассказы о чужих приключениях и общих друзьях.

Рыбы

Работа и еще раз работа - если вы хотели от нее отдохнуть, сейчас это не получится. Вы будете востребованы и получите предложение, от которого не сможете отказаться.

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