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Российский "Град" уничтожил пехотную группу ВСУ под Артемовском

08:21
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию

Российские артиллеристы ликвидировали пехотную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположившуюся в одном из населенных пунктов недалеко от Артемовска. Об этом в четверг, 9 ноября, рассказали в Министерстве обороны России.

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Разведка с воздуха выявила участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Данные передали на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ.

Расчеты "Градов" после получения задачи отправились в район стрельбы. Оттуда российские военные нанесли огневое поражение ВСУ, сообщает ТАСС.

При этом идти на мирное урегулирование конфликта Киев не собирается. Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что ВСУ собираются предпринять новое наступление и добиться результата до конца года, причем уже определены конкретные города и направления, по которым пойдут атаки.

Как пишет газета Liberation со ссылкой на комментарии аналитиков, с начала военной спецоперации на территории Украины безвозвратные потери ВСУ составили как минимум 200 тысяч военнослужащих.

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