Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя

В результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) более 16 тысяч жилых домостроений были повреждены, а всего с 2022 года Киев разрушил 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры. Такие данные озвучил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза.

Как отметил дипломат, с февраля 2022 года киевский режим нанес лишь по одной только Донецкой Народной Республике свыше 25 тысяч ракетных и артиллерийских ударов.

При этом, напомнил Небензя, террор против жителей Донбасса начался еще в 2014 году, за это время число погибших и раненых в регионе превысило 20 тысяч человек, сообщает ТАСС.

Тем временем в зоне СВО российские военные продолжают уничтожать инфраструктуру противника. Как сообщили в Минобороны, за сутки сбиты два вражеских истребителя. Один из них — Су-27 — был перехвачен нашими средствами ПВО в Харьковской области, еще одну машину — МиГ-29 — ликвидировали в небе над ДНР.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что военная спецоперация на территории Украины будет продолжена для полной ликвидации угрозы нанесения ударов со стороны ВСУ по объектам гражданской инфраструктуры России.

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