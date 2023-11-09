Собянин рассказал о благоустройстве Северо-Западного округа

Город создает качественную комфортную среду

В Северо-Западном административном округе Москвы продолжается создание качественного общественного пространства, рассказал Сергей Собянин. Несколько проектов реализовано в Строгине. Там появились небольшой сквер, игровая и спортивная площадки, две прогулочные площадки для собак. В районе Хорошево-Мневники создали памп-трек, скейт-парк и комплекс для силовых тренировок. В Куркино благоустроили "Березовую рощу", а в Южном Тушине привели в порядок зону у памятника "Сходненский ковш".

О других преобразованиям можно прочитать на сайте мэра.

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