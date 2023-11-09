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Собянин: Двухпутные тоннели БКЛ попали в "Книгу рекордов России" как самые протяженные

09:08
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Специалисты проделали огромную работу

Двухпутные тоннели Большой кольцевой линии Московского метрополитена включены в "Книгу рекордов России" как самые протяженные, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, специалисты проложили больше 11,5 километра тоннелей на западе и востоке БКЛ, где линия пересекала крупные водоемы. Самые длинные подводные перегоны - между станциями "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон" и "Печатники".

"В целом создание БКЛ заняло 10 лет – это крайне мало для объекта таких масштабов и такой сложности", – написал мэр.

Собянин добавил, что с Большой кольцевой линии можно сделать пересадки на станции других линий метро, МЦК, МЦД и железнодорожный транспорт.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти приводят в порядок территории у 10 станций БКЛ. Уже готовы территории у станций "Кленовый бульвар" и "Нагатинский Затон".

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