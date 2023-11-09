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Начались бои между военными Сирии и США на берегу Евфрата

09:04
  • четверг
  • 09 ноября 2023

США нанесли удар по объекту проиранских сил

В Дейр-эз-Зоре начались столкновения между американскими силами и курдскими формированиями "Сирийских демократических сил" (SDF) с одной стороны и сирийской армии и ее союзников — с другой в ночь на четверг, 9 ноября.

Сообщается, что США и курдские отряды ведут бой со стороны к востоку от Евфрата, а сирийская армия и ее союзники — со стороны запада.

Как заявил шеф Пентагона Ллойд Остин, по указанию президента Байдена вооруженные силы США в целях самообороны нанесли удар по объекту на востоке Сирии, используемому Корпусом стражей Исламской революции Ирана (КСИР) и связанными с ним группировками, сообщается на официальном сайте Министерства обороны США.

Тем временем Иран призывает арабские страны объединиться и дать отпор Израилю и США, причем не только в военном плане. Верховный лидер республики Али Хаменеи заявил, что "следует блокировать поставки нефти и продовольствия сионистскому режиму, прекратить с ним экономическое сотрудничество и во всеуслышание осуждать его преступления на всех международных форумах".

При этом постпред России при ООН Василий Небензя, комментируя недавний удар американских ВВС по расположенным на территории Сирии иранским военным объектам, заявил, что это свидетельствует о нарушении Соединенными Штатами суверенитета арабской республики.

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