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Госдеп США признался в стремлении уничтожить проект "Арктик СПГ – 2"

09:54
  • четверг
  • 09 ноября 2023

Он предполагает строительство завода для производства СПГ

Американские власти ориентированы на прекращение существования проекта "Арктик СПГ 2". Соответствующее заявление сделал в среду, 8 ноября, помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

Чиновник объяснил это тем, что "наша цель — задушить его", поэтому в Госдепартаменте работают над "закручиванием гаек", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что проекты по СПГ важны, потому что дают комплексный эффект для экономики, позволяют России отвоевывать нужную долю на мировом рынке сжиженного природного газа, а также позволяют развивать смежные отрасли.

В скором будущем начнется экспорт сжиженного природного газа из новых скважин на Ямальском полуострове, где помимо завода "Ямал СПГ" мощностью в 19 миллионов тонн в год появится еще "Арктик СПГ - 2", который ежегодно будет производить 20 миллионов тонн сжиженного газа.

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Проект "Арктик СПГ – 2"
Проект "Арктик СПГ – 2"
Проект "Арктик СПГ – 2"
Проект "Арктик СПГ – 2"
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